Определи род и число 1. со школьным другом2. для младшей сестры 3. в ранней молодост?? 4. от неожиданного счастья 5. в бесплатном буфете 6. на дальних озерах 7. в далекое море 8. на платной стоянке 9. красивые брюки 10. стальны...

Русский язык

Определи род и число 1. со школьным другом2. для младшей сестры 3. в ранней молодост?? 4. от неожиданного счастья 5. в бесплатном буфете 6. на дальних озерах 7. в далекое море 8. на платной стоянке 9. красивые брюки 10. стальные ножницы 11. чистые парты

Автор: Гость