Определи род и число 1. со школьным другом2. для младшей сестры 3. в ранней молодост?? 4. от неожиданного счастья 5. в бесплатном буфете 6. на дальних озерах 7. в далекое море 8. на платной стоянке 9. красивые брюки 10. стальны...
Русский язык
Определи род и число 1. со школьным другом2. для младшей сестры 3. в ранней молодост?? 4. от неожиданного счастья 5. в бесплатном буфете 6. на дальних озерах 7. в далекое море 8. на платной стоянке 9. красивые брюки 10. стальные ножницы 11. чистые парты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. м.р,ед.ч. 2.ж.р.,ед.ч. 3.ж.р.ед.ч. 4.ср.р.мн.ч. 5.м.р.ед.ч. 6.ср.р.мн.ч. 7.ср.р.ед.ч. 8.ж.р.ед.ч. 9. ед.ч... 10. ед.ч... 11. мн.ч. Удачи))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
РЕБЯТ,ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТААААА Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказываний писателя А.М. Горького: « Русский язык необыкновенно бо...
Математика
Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из городов А и В и вс??ретились через час. Каждый из них, прибыв в пункт назначения, пр...