Sin x+cos 2x представить в виде произведения
Алгебра
Sin x+cos 2x представить в виде произведения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos(π/2-x)+cos2x=2cos(π/4+x/2)cos(π/4-3x/2)
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