Прочитай предложения . раставь пропущенные запятые. Месяц светит но не греет. Терпенье и труд всё перетрут. Взойдет солнце росу высушит. Декабрь год кончает а зиму начинает.

Русский язык

Прочитай предложения . раставь пропущенные запятые. Месяц светит но не греет. Терпенье и труд всё перетрут. Взойдет солнце росу высушит. Декабрь год кончает а зиму начинает.

Автор: Гость