Прочитай предложения . раставь пропущенные запятые. Месяц светит но не греет. Терпенье и труд всё перетрут. Взойдет солнце росу высушит. Декабрь год кончает а зиму начинает.

Русский язык
Прочитай предложения . раставь пропущенные запятые. Месяц светит но не греет. Терпенье и труд всё перетрут. Взойдет солнце росу высушит. Декабрь год кончает а зиму начинает.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Месяц светит, но не греет. Терпенье и труд - всё перетрут. Взойдет солнце - росу высушит. Декабрь год кончает, а зиму начинает.
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