На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см х 1 см изображен параллелограмм. Найдите его площадь в квадратных сантиметрах.
Геометрия
На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см х 1 см изображен параллелограмм. Найдите его площадь в квадратных сантиметрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь прямоугольника равна 11*5=55 см² Далее смотри чертеж S=55+2*(7+6+2)=25 см²
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