На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см х 1 см изображен параллелограмм. Найдите его площадь в квадратных сантиметрах.

Геометрия

На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см х 1 см изображен параллелограмм. Найдите его площадь в квадратных сантиметрах.

Автор: Гость