Длина садового участка 75м , а ширина на 5 м меньше . найдите длину забораограждающе??о этот участок
Математика
Длина садового участка 75м , а ширина на 5 м меньше . найдите длину забораограждающе??о этот участок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
290 т.к длина это периметр 70+70+75+75
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