Маша пьет сок из апельсинов. Какой вопрос правильный. Сок (из чего?) из апельсинов или сок (какой?) из апельсинов.
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Маша пьет сок из апельсинов. Какой вопрос правильный. Сок (из чего?) из апельсинов или сок (какой?) из апельсинов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сок (из чего?) из апельсинов
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