Запиши в таблице, какими могут быть длинны двух разных сторон прямоугольника, есл?? его периметр равен 20 см.

Математика

Запиши в таблице, какими могут быть длинны двух разных сторон прямоугольника, есл?? его периметр равен 20 см.

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