Запиши в таблице, какими могут быть длинны двух разных сторон прямоугольника, есл?? его периметр равен 20 см.

Математика
Запиши в таблице, какими могут быть длинны двух разных сторон прямоугольника, есл?? его периметр равен 20 см.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина (одной стороны)-1 см длина (одной стороны) -9см 9+9+1+1=20см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина садового участка 75м , а ширина на 5 м меньше . найдите длину забораограждающе??о этот участок
Ответить
Русский язык
Определи род и число 1. со школьным другом2. для младшей сестры 3. в ранней молодост?? 4. от неожиданного счастья 5. в бесплатном буфете 6. на дал...
Ответить
Алгебра
Sin x+cos 2x представить в виде произведения
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста. Заранее спасибо)))
Ответить
Русский язык
РЕБЯТ,ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТААААА Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказываний писателя А.М. Горького: « Русский язык необыкновенно бо...
Ответить