Запиши в таблице, какими могут быть длинны двух разных сторон прямоугольника, есл?? его периметр равен 20 см.
Математика
Запиши в таблице, какими могут быть длинны двух разных сторон прямоугольника, есл?? его периметр равен 20 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина (одной стороны)-1 см длина (одной стороны) -9см 9+9+1+1=20см
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