Помогите решить:в 1 фото с 14, Во 2-м фото всё.
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Помогите решить:в 1 фото с 14, Во 2-м фото всё.
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He is Think doesn't feel Do you see I mean Do you hear what she is saying Doesn't feel He earns they think he is Are they coming I believe Believe Dislike likes
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