Сторона равностороннего треугольника равна12корней из 3 .найти высоту треугольника
Геометрия
Сторона равностороннего треугольника равна12корней из 3 .найти высоту треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т к треугольник равностр то все стороны 12√3 по теореме Пифагора 12√3^2=х^2+6√3^2 432=х^2+108 х^2=432-108=324 х=18 это высота
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