Какие сведения о веществе можно получить зная его химическую формулу Si2H6(дисилан)
Химия
Какие сведения о веществе можно получить зная его химическую формулу Si2H6(дисилан)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бинарное неорганическое соединение. Бесцветный газ с неприятным запахом,самовоспламеняется на воздухе, реагирует с водой, ядовит.
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