Пингвин плыл к стае 2 ч со скоростью 20км/ч а потом шёл 3 ч со скоростью 1км/ч на сколь??о больше километров проплыл пингвин чем прошел?

Математика

Пингвин плыл к стае 2 ч со скоростью 20км/ч а потом шёл 3 ч со скоростью 1км/ч на сколь??о больше километров проплыл пингвин чем прошел?

Автор: Гость