Пингвин плыл к стае 2 ч со скоростью 20км/ч а потом шёл 3 ч со скоростью 1км/ч на сколь??о больше километров проплыл пингвин чем прошел?
Математика
Пингвин плыл к стае 2 ч со скоростью 20км/ч а потом шёл 3 ч со скоростью 1км/ч на сколь??о больше километров проплыл пингвин чем прошел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(20*2)-(1*3)=40*3=37 !!!!!??!
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