Прочитай. Соедини части пословиц. Вставь пропущенные буквы. Нет друга – ищи, а им??й сто друзей. Дружба верна не лест..ю, а т..варища выручай. Старый дру.. а тот, кто пом..гает. Друз..я п..знаются а нашел – бер..ги. Не тот...
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Прочитай. Соедини части пословиц. Вставь пропущенные буквы. Нет друга – ищи, а им??й сто друзей. Дружба верна не лест..ю, а т..варища выручай. Старый дру.. а тот, кто пом..гает. Друз..я п..знаются а нашел – бер..ги. Не тот друг, кто потакает, а правдой и честью. Сам пр..падай, лучше новых двух. Не имей сто рублей, в беде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не имей сто рублей, а имей сто друзей Старый друг, лучше новых двух Дружба верна не лестью, а правдой и честью Друзья познаются в беде Не тот друг, кто потакает, а тот кто помогает Нет друга-ищи, а нашёл береги. Не тот друг, кто потакает, а тот, кто на ум наставляет Вроде всё написала)
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