Прочитай. Соедини части пословиц. Вставь пропущенные буквы. Нет друга – ищи, а им??й сто друзей. Дружба верна не лест..ю, а т..варища выручай. Старый дру.. а тот, кто пом..гает. Друз..я п..знаются а нашел – бер..ги. Не тот...

Русский язык
Прочитай. Соедини части пословиц. Вставь пропущенные буквы. Нет друга – ищи, а им??й сто друзей. Дружба верна не лест..ю, а т..варища выручай. Старый дру.. а тот, кто пом..гает. Друз..я п..знаются а нашел – бер..ги. Не тот друг, кто потакает, а правдой и честью. Сам пр..падай, лучше новых двух. Не имей сто рублей, в беде.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не имей сто рублей, а имей сто друзей Старый друг, лучше новых двух Дружба верна не лестью, а правдой и честью Друзья познаются в беде Не тот друг, кто потакает, а тот кто помогает Нет друга-ищи, а нашёл береги. Не тот друг, кто потакает, а тот, кто на ум наставляет Вроде всё написала)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Русский государственный деятель перешедший во время ливонской войны на строну Литвы
Ответить
Математика
Найдите производную функцию 1)y=3x^5+8x^3+7x^2-корень из 3
Ответить
Обществознание
Существует ли истина полный развёрнутый ответ
Ответить
Алгебра
Срочно! Помогите решить 1!!11!!)))
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста...
Ответить