При сжигании 7г углеводорода получено 22г углекислого газа. Относительная плотнос??ь по водороду 14. Выведите формулу углеводорода
Химия
При сжигании 7г углеводорода получено 22г углекислого газа. Относительная плотнос??ь по водороду 14. Выведите формулу углеводорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Класс вещества будет АЛКИН
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