Пожалуйста решите уравнения а) 15x+79=184 б) (248-y)*13=1.399
Математика
Пожалуйста решите уравнения а) 15x+79=184 б) (248-y)*13=1.399
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 15х+79=184 15х=184-79 15х=105 х=105:15 х=7 б)(248-у)*13=1.399 3224-13у=1.399 3224-1.399=13у 3222.601=13у у=3222.601:13 у=247.892385
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