Воды океана что такое соленость

Биология
Воды океана что такое соленость
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Гость:
Процентное содержание соли в одном литре воды.
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