Турист в первый день прошел половину пути, во второй день три четвертых его части, а третий день- оставшуюся части пути . Какую часть пути турист прошел в третий день.
Математика
Турист в первый день прошел половину пути, во второй день три четвертых его части, а третий день- оставшуюся части пути . Какую часть пути турист прошел в третий день.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - весь путь 1/2+3/4=2/4+3/4=5/4=1 1/4 (в 1-й и 2-й день вместе) Судя по условию, турист в первые два дня прошел весь путь, да еще и с четвертью.
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