Турист в первый день прошел половину пути, во второй день три четвертых его части, а третий день- оставшуюся части пути . Какую часть пути турист прошел в третий день.

Математика

Турист в первый день прошел половину пути, во второй день три четвертых его части, а третий день- оставшуюся части пути . Какую часть пути турист прошел в третий день.

Автор: Гость