В каком соединении массовая доля фтора больше в флюорите CaF2 или в куприте Cu2O
Химия
В каком соединении массовая доля фтора больше в флюорите CaF2 или в куприте Cu2O
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Гость:
Во флюорите в куприте фтора нет
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