Сёму учит рассказ Буран- Аксаков, и чем он понравился?

Гость: Гость:

Если очень коротко - то: Отправился обоз зимой в дорогу. Сани были загружены покладью, тяжелые. У всех было хорошее настроение. Но вот дело пошло к вечеру. Те, кто хорошо был знаком с народными природными приметами забеспокоились. Надвигалась непогода. Все заторопились. Буран усилился. До ближайшей деревни оставалось немного, но сил ни у людей, ни у лошадей не оставалось. Старик предложил поставить сани в круг. Внутри круга поставить лошадей и расположиться самим. Они подняли оглобли и образовали шалаш, чтобы переждать непогоду. Но часть мужиков не согласилась со стариком, они решили, что пока есть силы, надо поспешить и все же добраться до деревни. Буран бушевал всю ночь и весь день. Прошла еще ночь. Выглянуло солнце. По этой же дороге в обратную сторону ехал другой обоз. Мужики в снегу разглядели оглобли и стали откапывать. Они откопали старика и еще троих его товарищей. Были они без сознания, замершие, но живые. А шестеро глупцов, что не послушались старика выбились из сил и замерзли в дороге. Учит рассказ тому, что надо слушать тех, у кого есть большой жизненный опыт. Тогда не тоько можно чему-то научиться, но, порой, и в живых остаться!