Какую долю в химическом составе кости молодого человека составляюсь оссеин

Биология
Какую долю в химическом составе кости молодого человека составляюсь оссеин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оссеин это коллагеновые волокна. в составе живой кости взрослого человека содержится  12,4% оссеина. так как вопрос составлен несколько не корректно исходите из этого ( например для меня,молодой человек, это возрастная категория 20-25 лет, а для Вас?)
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