Какую долю в химическом составе кости молодого человека составляюсь оссеин
Биология
Какую долю в химическом составе кости молодого человека составляюсь оссеин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оссеин это коллагеновые волокна. в составе живой кости взрослого человека содержится 12,4% оссеина. так как вопрос составлен несколько не корректно исходите из этого ( например для меня,молодой человек, это возрастная категория 20-25 лет, а для Вас?)
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