Какую долю в химическом составе кости молодого человека составляюсь оссеин

Гость: Гость:

Оссеин это коллагеновые волокна. в составе живой кости взрослого человека содержится 12,4% оссеина. так как вопрос составлен несколько не корректно исходите из этого ( например для меня,молодой человек, это возрастная категория 20-25 лет, а для Вас?)