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78 тонн скоко это цетнеров
Математика
78 тонн скоко это цетнеров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 т = 10 ц 78•10=780 центнеров
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