Как зная значения функции найти её аргумент плиз подскажите
Математика
Как зная значения функции найти её аргумент плиз подскажите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если формула задана формулой вида y=f(x), чтобы найти значение аргумента по значению функции, надо в формулу вместо y подставить заданное значение функции и решить получившееся уравнение относительно икса
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