Переведи на русский Пожалуйста

Гость: Гость:

Большой секрет Летом Саймон любил навещать бабушку.Она была чистюлей. Она любила очень чистить дом.В её доме было три комнаты:спальня,рабочая,кухня и холл(коридор).Каждый день бабушка Саймона чистила комнаты и поливала цветы.Когда было солнца Саймон любил плавать в реке.Он любил кататься вокруг дома,летать в облаках(мечтать)и устраивать пикник с его бабушкой.Когда был дождь он рисовал картины в своей комнате,смотрел телевизор и читал книги в спальне.Сейчас он играет классики вместе со своей бабушкой в доме.Это было очень интересно!Сегодня погода плохая.Идёт дождь и облачно.Холодно.Саймон не ходил гулять.Бабушка была занята.Она ушла в магазин сегодня утром.Саймон сейчас один.Саймон грустный.Саймон не рисовал и не читал.Он хочет поиграть в с кем-нибудь.Но внезапно: -мяу -мяу -мяу Кто же это?