Переход:ацетилен-gt;метилацетат
Химия
Переход:ацетилен-gt;метилацетат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2CH4 -> C2H2 + 3H2 (1500 C) C2H2 + H2O -> CH3CHO (H+, Hg2+) CH3CHO -> CH3COOH (K2Cr2O7, H+) CH3COOH + CH3OH -> CH3COOCH3
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