По одному из столбиков диорамы определи массу в котором она построена, и запиши, с??олько килограммов овощей каждого вида собрали.

Математика

По одному из столбиков диорамы определи массу в котором она построена, и запиши, с??олько килограммов овощей каждого вида собрали.

Автор: Гость