По одному из столбиков диорамы определи массу в котором она построена, и запиши, с??олько килограммов овощей каждого вида собрали.
Математика
По одному из столбиков диорамы определи массу в котором она построена, и запиши, с??олько килограммов овощей каждого вида собрали.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масштаб, как я понимаю, 10 кг, Томатов - 30 Капусты - 50 Картошки - 60
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