Английский язык, 10 класс
Английский язык
Английский язык, 10 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.I'm trying. 2.It's raining. 3.Why are you looking at me like that? 4.You are making a lot of noise. 5.Excuse me,I'm looking for a phone box. 6.Are you enjoying it? 7.They are crying again. 8.Why are you wearing your fur coat day? 9.I'm not going to school this week. 10.I'm not eating. Это ex6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По одному из столбиков диорамы определи массу в котором она построена, и запиши, с??олько килограммов овощей каждого вида собрали.
Другие предметы
Консель - слуга профессора Аронакса - обладал собственным научным интересом, прио??ретённым в результате многолетнего общения с учёными.В чём специ...
Биология
Срочно! за последние 50 лет за счет сжигания ископаемого топлива содержание углекислого газа в атмосфере выросло с 270 до 360 молекул СО2 на миллио...