Рассмотрите рисунок и подпишите названия изображенных клеток

Биология
Рассмотрите рисунок и подпишите названия изображенных клеток
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нервная клетка крови сперматазойд яйцеклетка костная
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