(b+семь одинадцытых )-три одинадцатые= пять одинадцатых
Математика
(b+семь одинадцытых )-три одинадцатые= пять одинадцатых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(б+7/11)-3/11=5/11 б+7/11=3/11+5/11 б+7/11=8/11 б=8/11-7/11 б=1/11 ответ:1/11
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