Металлический стержень длиной 170 см изогнут в двух местах таким образом, что его с??едний участок имеет длину 50 см и перпендикулярен двум крайним участкам, длины которых равны 80 и 40 см , причем все три участка лежат в одной...

Математика

Металлический стержень длиной 170 см изогнут в двух местах таким образом, что его с??едний участок имеет длину 50 см и перпендикулярен двум крайним участкам, длины которых равны 80 и 40 см , причем все три участка лежат в одной плоскости. На каком наибольшем расстоянии (в см) друг от друга могут оказаться концы этого стержня? СРОЧНО

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