Как вы полагаете, какое место в философской науке должно отводиться мировому духовному опыту? Как могут сочетаться в творчестве философа национальный и мировой духовный опыт?
Обществознание
Как вы полагаете, какое место в философской науке должно отводиться мировому духовному опыту? Как могут сочетаться в творчестве философа национальный и мировой духовный опыт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автору философских текстов, в очередной раз рассуждая о том, какое место занимает человек в нашем мире, и как он должен себя вести в нем, должен опираться не только на свой личный опыт, но также учитывать опыт других людей. Ведь сторонний опыт, это пройденные этапы, совершенные ошибки, преодоление трудностей. И чтоб не попадать в неприятности, следовало бы обращать внимание на тех, кто в каких ситуациях успел побывать, что этому способствовало и пути выхода из кризиса. А вопрос, стоит ли учитывать опыт исключительно национальный, либо мировой в целом, по моему мнению глуп! В целом мире намного больше людей, а значит и ценного опыта больше. И не стоит из-за субъективного наивного патриотизма заниматься самоизоляцией. Это чревато отсталостью во всех сферах, где опыт просто необходим!
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