Ребят,пожалуйста решите логорифмы,вообще в них не шарю

Алгебра
Ребят,пожалуйста решите логорифмы,вообще в них не шарю
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Автор: Гость
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