русский язык 9 класс Завершите фонетический разбор данных слов, вписывая недостающие характеристики звуков. Скользящие Приглашение Смеётся Останавливаясь Объявление
Русский язык
русский язык 9 класс Завершите фонетический разбор данных слов, вписывая недостающие характеристики звуков. Скользящие Приглашение Смеётся Останавливаясь Объявление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С-(с) согл , тв, зв ,парн ,хвук.
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