русский язык 9 класс Завершите фонетический разбор данных слов, вписывая недостающие характеристики звуков. Скользящие Приглашение Смеётся Останавливаясь Объявление

Русский язык
русский язык 9 класс Завершите фонетический разбор данных слов, вписывая недостающие характеристики звуков. Скользящие Приглашение Смеётся Останавливаясь Объявление
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С-(с) согл , тв, зв ,парн ,хвук.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Скажите пожайлуйста вторую форму глаголов made, think.
Ответить
Обществознание
Как вы полагаете, какое место в философской науке должно отводиться мировому духовному опыту? Как могут сочетаться в творчестве философа национальн...
Ответить
Русский язык
Помогите выполнить работу
Ответить
Математика
Выпишите все двузначные числа, которые являются значением произведения двух простых чисел, одно из них: 1)23 2)37 помогите заранее спасибо !!!
Ответить
Английский язык
Переведи на русский пожалуйста(;
Ответить