Выполните действия: 1. (a^2)-2 2. (cb^-2)^-2 3. (2c^-3)^3 4. (a^3/b^2)^-1 5 (2x^-4/ y^3)
Алгебра
Выполните действия: 1. (a^2)-2 2. (cb^-2)^-2 3. (2c^-3)^3 4. (a^3/b^2)^-1 5 (2x^-4/ y^3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. (а^2)-2=(а-|/"2)×(а+|/"2) 2. (сb^-2)^-2=b^4/c^2 3. (2c^-3)^3=8/c^9 4. (a^3/b^2)^-1=b^2/a^3 5. (2x^-4/y^3)=2/x^4y^3
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