От удара копра массой М = 500 кг, падающего с высоты Н = 5 м на сваю массой m = 100 кг, свая уходит в грунт на глубину l = 2 см. Определить среднюю силу сопротивления Fгрунта при взаимодействии с грунтом, считая её постоянной.
Физика
От удара копра массой М = 500 кг, падающего с высоты Н = 5 м на сваю массой m = 100 кг, свая уходит в грунт на глубину l = 2 см. Определить среднюю силу сопротивления Fгрунта при взаимодействии с грунтом, считая её постоянной.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m1=500 кг H=5 м m2=100 кг S=0,02 м F-? A=FS A =MU²/2 F=MU²/2S M=m1+m2 V=√2gH V=√2*10*5=10 м/с m1V+m2*0= MU U=m1V/M U 500*10/600 U=8.33 м/с F=600*8.33²/2*0.02 F=1 040 833.5 H F≈1.04 МН
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