Рассказать о строении словосочетании, включив в них предлоги Благодаря, Согласно, Вопреки
Русский язык
Рассказать о строении словосочетании, включив в них предлоги Благодаря, Согласно, Вопреки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словосочетание состоит из главного и зависимого слова. в основном это сущ+прил. Главным словом является то, от которого ставится вопрос к другому слову. Зависимое слово - то, к которому ставится вопрос от другого слова Благодаря соседу; благодаря друзьям; согласно инструкции; согласно закону вопреки запретам
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