Рассказать о строении словосочетании, включив в них предлоги Благодаря, Согласно, Вопреки

Гость: Гость:

Словосочетание состоит из главного и за­висимого слова. в основном это сущ+прил. Главным словом является то, от которого ставится вопрос к другому слову. Зависимое слово - то, к которому ставится вопрос от другого слова Благодаря соседу; благодаря друзьям; согласно инструкции; согласно закону вопреки запретам