Найти cos 4a если tga= - корень из 5

Математика
Найти cos 4a если tga= - корень из 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол , Но так как тангенс отрицателен для угла во второй и четвёртой четвертях, то получим 2 ответа для угла альфа: α =  1,991331 радиан = 114,0948 °  (2 четверть), α =  5,132923 радиан = 294,0948 °  (4 четверть). Поэтому получаем и 2 значения 4 α: 4α = 4*114,0948° =  456,3794 ° (если вычесть 360°, то  96,37937 °), 4α = 4*294,0948° =  1176,379 ° (если вычесть 3* 360°, то  96,37937 °). Ответ: cos 4 α = (-1/9) =  -0.11111.
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