Основа і бічна сторона рівнобедреного трикутника відповідно дорівнюють 16 см. і 10 ??м. Знаїти висоту трикутника,проведену до бічної сторони.

Математика
Основа і бічна сторона рівнобедреного трикутника відповідно дорівнюють 16 см. і 10 ??м. Знаїти висоту трикутника,проведену до бічної сторони.
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