Основа і бічна сторона рівнобедреного трикутника відповідно дорівнюють 16 см. і 10 ??м. Знаїти висоту трикутника,проведену до бічної сторони.
Математика
Основа і бічна сторона рівнобедреного трикутника відповідно дорівнюють 16 см. і 10 ??м. Знаїти висоту трикутника,проведену до бічної сторони.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как ответить, если всё в твоём задании написано на украинском?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Людоед каждый день по 5 раз превращался Volvo и по 4 раза в мышонка сколько раз превра??ался Людоед за 3 дня
Информатика
Вечер добрый, интересует вопрос о создании переменной точек в коде с заранее зада??ными точками. Да, звучит смазано и непонятно, сейчас постараюсь ...
Русский язык