Помогите пожалуйста с номером на котором поставлена Галочка

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Помогите пожалуйста с номером на котором поставлена Галочка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1строка-  very important 2строка- always say me about they 3строка- observe safety rules 4cтрока- своё имя
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