Какими чувствами и настроениями наполнена песня баркарола из времен года
Музыка
Какими чувствами и настроениями наполнена песня баркарола из времен года
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Баркаролла - это песня на воде, песня гондольерщиков, которые неспеша, плавно покачивали свою гандолу сквозь тёмные воды рек. произведение наполненно спокойствием, таинственностью, а средней части - грандиозностью
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