Рассчитать электрическую цепь, построить в масштабе векторную диаграмму.

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Векторная диаграмма - это изображение синусоидально изменяющихся величин в виде векторов на плоскости. Векторные диаграммы применяют потому, что сложение и вычитание синусоидальных величин, неизбежные при расчете цепей переменного тока, наиболее просто выполняются в векторной форме. Кроме того векторные диаграммы отличаются простотой и наглядностью. Построение векторной диаграммы выполняется в прямоугольной плоскости. Чтобы построить диаграмму нужно провести вектор длиною равный амплитудному значению искомой величины, под углом сдвига относительно другой величины. Возможно, вы не сразу поймете смысл сказанного, для этого нужно изучить пример. В качестве примера рассмотрим построение векторной диаграммы для цепи, состоящей из последовательно подключенных конденсатора, резистора и катушки. Напряжение на катушке UL=15 В, напряжение на конденсаторе UC=20 В, напряжение на резисторе UR=10 В, ток в цепи I=3 А. Требуется найти общее напряжение. Катушка носит индуктивный характер, а значит, в ней напряжение опережает ток по фазе на 90°. Конденсатор носит емкостной характер, значит, ток в нем опережает по фазе напряжение на 90°. Резистор обладает только активным сопротивлением, и напряжение в нем совпадает по фазе с током. Итак, для начала отложим вектор тока в масштабе. Масштаб для тока у нас будет 1 А/см. Теперь отложим вектор напряжения на катушке, масштаб для напряжения возьмем 5 В/см, получается, что нужно отложить шесть клеток вверх, так как напряжение в катушке опережает ток. Для наглядности обозначим синим цветом. Далее мы будем откладывать вектор активного сопротивления, так как напряжение в одной фазе с током, то мы его откладываем из конца вектора ULпараллельно вектору тока I. Обозначим его красным цветом. Следующим шагом отложим вектор напряжения на конденсаторе, так как оно запаздывает на 90°, мы его отложим вертикально вниз, из конца вектора UR. Обозначим желтым цветом. И последним этапом мы отложим вектор общего напряжения, из начала координат в конец вектора UC и обозначим его зеленым цветом. Общее напряжение получилось равным 2,23 В, причем характер цепиемкостной, так как напряжение отстает от тока. Аналогичным образом выполняется построение векторной диаграммы токов