помогите пожалуйста надо с решением 4. Из книги выпало несколько листов, идущих по??ряд. Первая страница выпавшего куска имеет номер 387, а номер последней состоит из тех же цифр, но записанных в обратном порядке. Сколько листо...

Математика

помогите пожалуйста надо с решением 4. Из книги выпало несколько листов, идущих по??ряд. Первая страница выпавшего куска имеет номер 387, а номер последней состоит из тех же цифр, но записанных в обратном порядке. Сколько листов выпало из книги?

Автор: Гость