помогите пожалуйста надо с решением 4. Из книги выпало несколько листов, идущих по??ряд. Первая страница выпавшего куска имеет номер 387, а номер последней состоит из тех же цифр, но записанных в обратном порядке. Сколько листо...
Математика
помогите пожалуйста надо с решением 4. Из книги выпало несколько листов, идущих по??ряд. Первая страница выпавшего куска имеет номер 387, а номер последней состоит из тех же цифр, но записанных в обратном порядке. Сколько листов выпало из книги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)783-387=396 ответ . 396
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