Rewrite the sentences.Use the apostrophe (')
Английский язык
Rewrite the sentences.Use the apostrophe (')
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)The king's castle is big. 2)The queen's name is Marisa. 3)These are Jeremy's dogs. 4)These are the dog's tails. 5)These are Jessica's footprints. 6)The king's name is Bruno.
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