ОЧЕНЬ СРОЧНО чему равна полная механическая энергия пятирублевой монетки с массой 6.5 г, находящейся на высоте 2,5 м и падающей со скоростью 4м/с

Физика

ОЧЕНЬ СРОЧНО чему равна полная механическая энергия пятирублевой монетки с массой 6.5 г, находящейся на высоте 2,5 м и падающей со скоростью 4м/с

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