ОЧЕНЬ СРОЧНО чему равна полная механическая энергия пятирублевой монетки с массой 6.5 г, находящейся на высоте 2,5 м и падающей со скоростью 4м/с
Физика
ОЧЕНЬ СРОЧНО чему равна полная механическая энергия пятирублевой монетки с массой 6.5 г, находящейся на высоте 2,5 м и падающей со скоростью 4м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е=П+К П=mgh K=mv^2/2 П=0.0065*9.8*2.5=0.16 Дж K=0.0065*4^2/2=0.052 Дж Е=0,212 Дж
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