Равнобедренном треугольнике ABC с основанием AB проведена биссектриса CD Определите углы ADС и АСD если угол А Ц б равен 80 градусам
Алгебра
Равнобедренном треугольнике ABC с основанием AB проведена биссектриса CD Определите углы ADС и АСD если угол А Ц б равен 80 градусам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бисектриса делит угол пополам. Высота равнобедренного треугольника, которая падает на основу создает два прямых треугольника. Угол ADC - 90 градусов ACD - 40 градусов
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