Равнобедренном треугольнике ABC с основанием AB проведена биссектриса CD Определите углы ADС и АСD если угол А Ц б равен 80 градусам

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Равнобедренном треугольнике ABC с основанием AB проведена биссектриса CD Определите углы ADС и АСD если угол А Ц б равен 80 градусам

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