Антикварный магазин приобрёл у частного коллекционера редкую книгу ,а затем прод??л её за 28000.При этом полученная магазином сумма составила 40%.За сколько рублей магазин курил книгу
Математика
Антикварный магазин приобрёл у частного коллекционера редкую книгу ,а затем прод??л её за 28000.При этом полученная магазином сумма составила 40%.За сколько рублей магазин курил книгу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 000 это 140проц от первоначальной цены, значит первоначальная, т.е. та, за которую купил магаз будет равна 28 000*100/140=20 000руб Ответ:20 000руб
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