Антикварный магазин приобрёл у частного коллекционера редкую книгу ,а затем прод??л её за 28000.При этом полученная магазином сумма составила 40%.За сколько рублей магазин курил книгу

Математика

Антикварный магазин приобрёл у частного коллекционера редкую книгу ,а затем прод??л её за 28000.При этом полученная магазином сумма составила 40%.За сколько рублей магазин курил книгу

Автор: Гость