Скільки існує трицифрових чисел,у яких сума чисел,що стоять в розрядах, дорівнює 2,а добуток чисел,що стоять у розрядах, дорівнює 0? Назвати і написати ці числа

Математика
Скільки існує трицифрових чисел,у яких сума чисел,що стоять в розрядах, дорівнює 2,а добуток чисел,що стоять у розрядах, дорівнює 0? Назвати і написати ці числа
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