Первая государственная реформа на Руси считается 1. Русская Правда 2. устав Моно??аха 3. установление уроков и погостов 4. в Ярославле

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Первая государственная реформа на Руси считается 1. Русская Правда 2. устав Моно??аха 3. установление уроков и погостов 4. в Ярославле
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Гость:
Не совсем понимаю, что означает 4 пункт, но, в любом случае, первой государственной реформой считается именно установление уроков и погостов. Ответ: 3
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