По одному из столбиков диаграммы определи массу в котором она построена, и запиши, сколько килограммов овощей каждого вида собрали.

Математика

По одному из столбиков диаграммы определи массу в котором она построена, и запиши, сколько килограммов овощей каждого вида собрали.

Автор: Гость