По одному из столбиков диаграммы определи массу в котором она построена, и запиши, сколько килограммов овощей каждого вида собрали.
Математика
По одному из столбиков диаграммы определи массу в котором она построена, и запиши, сколько килограммов овощей каждого вида собрали.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масштаб=10 кг значит картофель 60 кг огурцы 40 кг капуста 50 кг томаты 30 кг
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