Периметр прямоугольника 40 по.Найдите площадь прямоугольника ,если известно , что ??го стороны относятся как 3:2 Помогите пожалуйста

Математика

Периметр прямоугольника 40 по.Найдите площадь прямоугольника ,если известно , что ??го стороны относятся как 3:2 Помогите пожалуйста

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