Периметр прямоугольника 40 по.Найдите площадь прямоугольника ,если известно , что ??го стороны относятся как 3:2 Помогите пожалуйста
Математика
Периметр прямоугольника 40 по.Найдите площадь прямоугольника ,если известно , что ??го стороны относятся как 3:2 Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-40:(3+2)*3:2=12(см) 2-40:(3+2)*2:2=8(см)
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