√14. как так то? это сделать?????????????!?!?!?!??!?!??!

Математика
√14. как так то? это сделать?????????????!?!?!?!??!?!??!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.74 такой ответ долен получится :) А еще + Не имеет смысла.
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