Людоед каждый день по 5 раз превращается лонго и по 4 раза у мышонка сколько раз превращался Людоед за 3 дня

Математика
Людоед каждый день по 5 раз превращается лонго и по 4 раза у мышонка сколько раз превращался Людоед за 3 дня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5+4)•3=27(р.) Ответ:он превращается 27 раз.
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