Людоед каждый день по 5 раз превращается лонго и по 4 раза у мышонка сколько раз превращался Людоед за 3 дня

Математика

Людоед каждый день по 5 раз превращается лонго и по 4 раза у мышонка сколько раз превращался Людоед за 3 дня

Автор: Гость